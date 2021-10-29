29 Октября 2021
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Политика
Валерий Рашкин, пойманный с тушей лося (2021) | Фото: BAZA

В машине Рашкина, кроме туши лося, нашли топор и два ножа со следами крови

Уголовное дело о незаконной охоте возбуждено из-за обнаружения туши лося в машине мужчины в Саратовской области, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Ранее СМИ писали, что участником данного происшествия оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин, а также еще один мужчина. В полиции имена не называют. В ведомстве отметили, что они проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного.

Кроме того, по данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

Напомним, агентство "Регион 64" сообщило, что в Лысогорском районе полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль "Лада-Ларгус", оформленный на саратовское отделение КПРФ.

По предварительным данным, за рулем находился Рашкин. Также в машине находился пассажир - 49-летний мужчина.

По данным источника, при осмотре в багажнике "Ларгуса" обнаружили убитого лося. Рашкин объяснил, что они нашли уже мертвое животное в лесу, решили его забрать и разделать.

Также сообщается, что депутат отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. По словам правоохранителей, он был пьян.

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В машине Рашкина, кроме туши лося, нашли топор и два ножа со следами крови

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Теги: лось, валерий рашкин, незаконная охота, уголовное дело



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Ранее 29.10.2021 13:04 Мск Песков: В ситуации с Рашкиным должны разобраться специальные ведомства

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Ранее 29.10.2021 11:11 Мск СМИ: В Саратовской области задержали депутата Рашкина с мертвым лосем в машине


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