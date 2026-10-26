Все труднодоступные посёлки Ямала обеспечены топливом

Все труднодоступные посёлки Ямала обеспечены топливом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства ЯНАО.

Первые партии доставлялись в Овгорт, Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зелёный Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, Сюнай-Сале и Халясавэй. С июля по август топливо поступало в населённые пункты Красноселькупского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. С конца августа и до закрытия навигации снабжались Мыс Каменный, Сеяха, Гыда и сёла Шурышкарского района.

Всего за летнюю навигацию в 30 отдалённых населённых пунктов привезли свыше 66 тысяч тонн нефтепродуктов, почти 12 тысяч тонн каменного угля и 950 кубометров дров. Поставки шли поэтапно с учётом уровня воды и особенностей северных рек.