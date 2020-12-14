"Девочку из шкафа" выписали из ОДКБ №1 Екатеринбурга

Маленькая Полина из Карпинска, чья мать удерживала ребенка в шкафу на протяжении полугода, наконец выписана из Областной детcкой клинической больницы №1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медучреждения, ребенок был выписан в конце прошлой недели в стабильном состоянии. Девочка весит более 6 кг. Для сравнения, по прибытию в больницу младенец весил всего 3 кг 100 гр.

Сейчас Полина находится в Доме ребенка в Екатеринбурге. Вопрос, куда дальше отправится девочка, будет решать официальный опекун ребенка – министерство социальной политики Карпинска.

Напомним, что ранее представители свердловской больницы опровергли информацию о скорой выписке девочки из Карпинска, которую мать с самого рождения держала в шкафу. Ранее информация о том, что ребенок покинет стены больницы, появилась во многих СМИ. Однако в пресс-службе Областной детской клинической больницы это опровергли.

Помимо этого, мать карпинской "девочки из шкафа" не стали отправлять под домашний арест после ее недавней выписки из психиатрической больницы. Таким образом было отклонено ходатайство следствия. В качестве меры пресечения суд назначил нерадивой матери запрет определенных действий на один месяц и четыре дня.