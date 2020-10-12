12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
суд по ДТП 4.12.2016, судебный пристав, уголовное дело (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В отношении матери "девочки из шкафа" назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза

Свердловский СКР намеревается изъять у полиции уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по которому проходит жительница Карпинска, державшая свою новорожденную дочь в шкафу полгода. Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, дело перейдет в производство следственного отдела СКР по Краснотурьинску, где также расследуется дело по ст. 117. Решение принято для наиболее полного установления всех обстоятельств инцидента.

Также в СКР сообщили, что мама девочки пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Вместе с этим правоохранители выяснят условия, способствовавшие совершению преступления и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления областного СКР.

Напомним, п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Продолжается выполнение комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Уже допрошен ряд свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью маленькой девочки. По результатам медицинской экспертизы, в дальнейшем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребенка.

Истощенная девочка, найденная в шкафу в Карпинске(2020)|Фото: vesti.ru

Напомним, состояние девочки оценивается как стабильное. По сообщению от регионального минздрава, в ближайшее время она будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы. Помимо этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об истязании младенца в Свердловской области.

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В отношении матери "девочки из шкафа" назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза

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Теги: девочка из шкафа, Карпинск, СКР, полиция, уголовное дело



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