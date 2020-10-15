Следователи проверят отца "девочки из шкафа", рассказавшего об избиении и изнасиловании матери ребенка

В рамках расследования уголовного дела, СКР Свердловской области также проверит слова отца карпинской "девочки из шкафа", чья мать держала ребенка в шкафу на протяжении полугода. Полиграф подтвердил, что мужчина регулярно избивал супругу, а младший ребенок родился в результате изнасилования.

Напомним, что в эфире программы "На самом деле" Андрей Зыков прошел полиграф, благодаря которому открылись новые факты о жизни супружеской пары. Как выяснилось, в прошлом году, спустя 12 лет брака, мужчина стал изменять жене, а когда супруга "лезла под кожу" Зыков просто ее избивал. Более того, мужчина не знал о беременности жены, так как уже год проживал в другом месте. После он также подтвердил на полиграфе слова своей тещи, утверждающей, что ребенок стал результатом изнасилования ее дочери Зыковым. По словам врачей, присутствовавших в тот момент в студии, женщина могла нарочно отказываться от ухода за ребенком, обозлившись на супруга.

"Будут определяться причины и условия. Будем тщательно разбираться во всех обстоятельствах, которые могли способствовать совершению данного преступления против несовершеннолетней", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, мама девочки пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Правоохранители дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетних.

Сейчас девочка находится на лечении в ОДКБ №1. Из реанимации она переведена в гастроэнтерологическое отделение. По последним данным, ребенок в стабильном состоянии, хорошо усваивает еду и набирает в весе.