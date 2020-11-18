18 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Истощенная девочка, найденная в шкафу в Карпинске (2020) | Фото: Скан видео &quot;Вечернего Карпинска&quot;

Уральская "Девочка из шкафа" идет на поправку: набирает вес и играет

Маленькая жительница Карпинска, чья мать с самого рождения держала ребенка в шкафу, идет на поправку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОДКБ №1, где и наблюдается девочка.

"Состояние стабильное. Вес порядка 5 кг. Пока все еще находится у нас. Играет с игрушками, хорошо ест: все как положено ребенку в ее возрасте", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых хозяйки обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

Мать девочки пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Правоохранители дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетних.

Помимо этого, в эфире программы "На самом деле" биологический отец девочки Андрей Зыков прошел полиграф, благодаря которому открылись новые факты о жизни супружеской пары.

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Уральская "Девочка из шкафа" идет на поправку: набирает вес и играет

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Теги: девочка из шкафа, ОДКБ, состояние здоровья



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