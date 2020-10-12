Свердловскую "девочку из шкафа" готовятся перевести из реанимации в педиатрию

Состояние "девочки из шкафа", чья мать полгода прятала ребенка в шкафу, оценивается врачами как стабильное. Об этом в Facebook рассказал пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков.

По его словам, ребенок кормится энтерально и в полном объеме усваивает молочную смесь. Несмотря на пережитое, девочка положительно реагирует на окружающих людей. Сохраняется режим сна и бодрствования.

"В ближайшее время будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы", - написал Шестаков.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жительница Карпинска месяцами прятала свою новорожденную дочь в шкафу. Девочку в истощенном состоянии обнаружили знакомые хозяйки жилища. Выяснилось, что ребенку уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Наказание за совершение этого преступления – вплоть до семи лет лишения свободы.