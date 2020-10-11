11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
ребенок, игрушка, малыш, девочка, мальчик (2016) | Фото:Накануне.RU

"Ест, спит, играет". Минздрав рассказал о состоянии уральской "девочки из шкафа"

Девочка из Карпинска, которую мать прятала в сумке в шкафу, ест, спит и играет игрушками. Об этом сообщил пресс-секретарь минздрава региона Константин Шестаков.

Отметим, что девочка проходит лечение в ОДКБ №1. Другие подробности ее состояния минздрав пока не уточняет.

Напомним, на днях стало известно, что жительница Карпинска месяцами прятала свою новорожденную дочь в шкафу. Девочку в истощенном состоянии обнаружили знакомые хозяйки жилища. Выяснилось, что ребенку уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Наказание за совершение этого преступления – вплоть до семи лет лишения свободы.

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"Ест, спит, играет". Минздрав рассказал о состоянии уральской "девочки из шкафа"

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Теги: девочка из шкафа, константин шестаков



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