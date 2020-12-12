Суд не стал отправлять мать "девочки из шкафа" под арест

Мать карпинской "девочки из шкафа" не стали отправлять под домашний арест после ее недавней выписки из психиатрической больницы.

Таким образом было отклонено ходатайство следствия. В качестве меры пресечения суд назначил нерадивой матери запрет определенных действий на один месяц и четыре дня. Об этом сообщает ТАСС.

Интересно, что пока ничего неизвестно о следственных действиях в отношении отца ребенка. Ранее выяснилось, что он избивал женщину, а ребенок появился на свет в результате изнасилования. В СКР еще в середине октября намеревались провести проверку в отношении отца.

Напомним, осенью этого года в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых хозяйки обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Как оказалось, ему уже полгода, и все это время женщина скрывала дочь от всех. Сейчас девочка находится в больнице и набирает вес.