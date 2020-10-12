Глава СКР потребовал доклада по делу свердловской девочки, найденной в шкафу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об истязании младенца в Свердловской области.

Напомним, все случилось в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске: несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Однако скоро его могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования этого резонансного происшествия. Также он потребовал доложить ему о том, какая работа проводится по делу.

Сегодня стало известно, что свердловскую "девочку из шкафа" готовятся перевести из реанимации в педиатрию. Ее состояние оценивается врачами как стабильное.