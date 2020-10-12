Глава СКР потребовал доклада по делу свердловской девочки, найденной в шкафу

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область В России
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

Глава СКР потребовал доклада по делу свердловской девочки, найденной в шкафу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об истязании младенца в Свердловской области.

Напомним, все случилось в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске: несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Однако скоро его могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

Истощенная девочка, найденная в шкафу в Карпинске(2020)|Фото: Скан видео "Вечернего Карпинска"

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования этого резонансного происшествия. Также он потребовал доложить ему о том, какая работа проводится по делу.

Сегодня стало известно, что свердловскую "девочку из шкафа" готовятся перевести из реанимации в педиатрию. Ее состояние оценивается врачами как стабильное.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава СКР потребовал доклада по делу свердловской девочки, найденной в шкафу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Бастрыкин, девочка, шкаф, дело, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.10.2020 09:15 Мск Свердловскую "девочку из шкафа" готовятся перевести из реанимации в педиатрию
Ранее 11.10.2020 09:19 Мск "Ест, спит, играет". Минздрав рассказал о состоянии уральской "девочки из шкафа"
Ранее 10.10.2020 21:17 Мск Женщина, спасшая "девочку из шкафа" в Карпинске, пожаловалась на травлю
Ранее 09.10.2020 19:33 Мск "Девочка из шкафа" находится в состоянии крайнего истощения: ее доставили в Екатеринбург
Ранее 09.10.2020 13:18 Мск Дело об уральской "девочке из шкафа" могут переквалифицировать на покушение на убийство

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети