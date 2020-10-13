13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Истощенная девочка, найденная в шкафу в Карпинске (2020) | Фото: Скан видео &quot;Вечернего Карпинска&quot;

Жившая в шкафу свердловская девочка начала прибавлять в весе

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии младенца, которого мать месяцами прятала в шкафу.

Напомним, все случилось в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске: несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Однако скоро его могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

Как рассказал пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков на своей странице в Facebook, сейчас девочка находится на лечении в ОДКБ №1. Из реанимации она переведена в гастроэнтерологическое отделение.

"Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе", - уточнил Шестаков.

Ранее сообщалось, что в отношении матери "девочки из шкафа" назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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Жившая в шкафу свердловская девочка начала прибавлять в весе

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Теги: девочка, шкаф, минздрав



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