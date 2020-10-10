11 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Женщина, спасшая "девочку из шкафа" в Карпинске пожаловалась на травлю

Женщина, спасшая в Карпинске новорожденную девочку, которую мать полгода прятала в шкафу, сообщила "Комсомольской правде", что собирается жаловаться в прокуратуру на травлю.

После публикации видеоролика на нее обрушился шквал негатива со стороны знакомых и просто горожан.

"Я боюсь за своего ребенка и свою семью. Меня уже и так выставили и кукушкой, и алкашкой, все в таком роде… Весь Карпинск гудит, что я слила все это видео в Интернет. Но я этого не делала. Я намерена обращаться за помощью в прокуратуру, пусть выясняют, кто все это выставил. Это любительское видео, сделано не для всеобщего просмотра, а для предполагаемого отца ребенка", - приводит издание слова женщины.

Сообщается также, что отца ребенка никто не может найти. По некоторым данным, мужчина был жесток к супруге: не работал и часто избивал ее.

Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как "стабильное".

Напомним, в отношении жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело по статьям неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье "Истязание".

Подозреваемая во время беременности в женской консультации на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Женщина воспитывает еще двух детей: девочку трех лет и сына 13 лет. Ребенка жительница Карпинска прятала в сумке в шкафу. Его обнаружили случайно подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.

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Женщина, спасшая "девочку из шкафа" в Карпинске пожаловалась на травлю

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Теги: девочка, дело, шкаф, СКР



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