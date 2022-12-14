14 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский детский омбудсмен призвал всех забыть историю про "девочку из шкафа"

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков призвал всех забыть историю с уральской "девочкой из шкафа".

Напомним, все случилось осенью 2020 года: в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых проживавшей там женщины обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

Женщине предъявили обвинение по целому ряду статей УК, среди которых "Оставление в опасности", "Истязание несовершеннолетнего" и других. Впоследствии экспертиза признала мать "девочки из шкафа" абсолютно вменяемой. В марте этого года суд назначил ей пять лет в колонии общего режима.

Ребенок доставленный из Карпинска в ОДКБ(2020)|Фото: facebook.com/kshestakov

Как рассказал Игорь Мороков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, все вопросы, связанные с дальнейшей жизнью девочки, "требуют тишины". По словам омбудсмена, на сегодняшний день ребенок устроен и получает все необходимое.

"Пусть живет. И пусть все забудут про эту ситуацию, она и так в интернете осталась. И не дай бог в самый неподходящий момент, когда эта девочка выйдет во взрослую жизнь, где-нибудь эта штука вылезет. Попробуйте себе это представить, мне вот становится не по себе", - отметил Мороков.

Он заверил, что если бы в аппарат детского омбудсмена поступил хоть один сигнал, что в новой жизни ребенка происходит что-то не так, реакция последовала бы незамедлительно.

Как сообщало Накануне.RU, в августе прошлого года уральскую "девочку из шкафа" передали под опеку родственников.

Теги: Мороков, девочка из шкафа, Карпинск, омбудсмен



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