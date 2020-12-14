Матери уральской "девочки из шкафа" предъявлено обвинение по двум статьям

Матери уральской "девочки из шкафа" предъявлено обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 38-летней жительнице Карпинска вменяются статьи УК РФ "Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии" и "Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением".

Как было установлено, в конце апреля этого года обвиняемая самостоятельно и в домашних условиях родила девочку.

"С момента рождения и до начала октября 2020 года женщина, действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем первого года жизни. Выражалось это в том, что она систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания", - рассказали в СКР.

Все это привело к развитию у новорожденной нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и другим неблагоприятным последствиям. Смерть ее не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми матери, которая прятала ее в сумке в шкафу.

После этого ребенку оказали медицинскую помощь, в настоящее время жизнь девочки вне опасности. Сейчас по делу проводится ряд судебных экспертиз, в том числе и для выяснения психического состояния женщины.

Напомним, ранее суд не стал отправлять мать "девочки из шкафа" под арест. Сам ребенок уже выписан из больницы.