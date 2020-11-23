Уральская "девочка из шкафа" продолжает набирать вес - фото из больницы

Маленькая жительница уральского города Карпинск, которую мать с самого рождения держала в шкафу, продолжает идти на поправку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

По его словам, ребенок, доставленный в ОДКБ №1, чувствует себя хорошо.

"Малышка весит уже 5400. Активная, улыбается, смеется, активно играет игрушками, общительная", - написал Шестаков в своем Facebook, приложив фото ребенка.

Напомним, осенью этого года в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых хозяйки обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время женщина скрывала дочь от всех.

Теперь мать "девочки из шкафа" пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу.