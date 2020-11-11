В Прикамье у 15% жителей есть иммунитет к коронавирусу

У 15% жителей Пермского края выявлен иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора.

Частные клиники региона провели уже более 186,5 тыс. тестов на антитела. На 11 ноября охват тестированием составляет 294,3 чел. на 100 тыс. населения. Всего на начало октября на территории Прикамья проведено более 878 тыс. исследований на COVID-19.

Массовая вакцинация жителей региона от​ COVID-19 запланирована на начало следующего года.

В настоящий момент прививки поставлены 42 медработникам региона. Через 21 день состоится вторая вакцинация добровольцев.