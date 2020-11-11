В Пермском крае нет заболевших среди врачей, которым поставили прививки против COVID-19

В Пермском крае пока нет заболевших среди врачей, привитых против коронавируса российской вакциной "Спутник V", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в регион еще в сентябре. В первой партии - 42 дозы вакцины.

"23 октября в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями поставили первые семь прививок от коронавируса. Добровольцами стали врачи и эпидемиологи региона. На данный момент поставлена вся пробная партия. Через 21 день добровольцам будет поставлена вторая прививка, после чего будет считаться, что человек защищен от коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент все добровольцы здоровы.

Массовую вакцинацию в регионе должны начать в 2021 году.

Напомним, ранее стало известно, что тесты на COVID-19 у троих медиков в Алтайском крае, которые одни из первых получили российскую вакцину, показали положительный результат. По предварительным данным, иммунитет у заболевших к моменту встречи с возбудителем коронавируса сформироваться не успел.