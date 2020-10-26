26 Октября 2020
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Инфекционный госпиталь, Новый Уренгой (2020) | Фото: t.me/VORONOV89

Гендиректор "Сатурн-Р" предложил использовать школу как ковидный госпиталь

Гендиректор и владелец "Сатурн-Р" Александр Репин предложил передать здание школы ЖК "Арсенал" под больницу для пациентов с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Предложение он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Учитывая сложившуюся тяжелейшую эпидемиологическую ситуацию и катастрофическую нехватку койко-мест в больницах, я готов обсуждать с губернатором и мэром Перми детали передачи школы в Красных Казармах под больницу", - говорится в публикации. После окончания пандемии бизнесмен предлагает снова использовать здание как школу.

В администрации города отмечают, что застройщик за разрешением на ввод в эксплуатацию не обращался, и что по соглашению передача иного имущества, кроме как школы не предусмотрена.

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Гендиректор "Сатурн-Р" предложил использовать школу как ковидный госпиталь

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Теги: школа, госпиталь, коронавирус, александр репин



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