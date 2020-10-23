23 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье пожилым людям запретили прогулки из-за коронавируса

В Пермском крае введены новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Людям в возрасте от 65 лет и старше запрещаются одиночные прогулки и занятия спортом в общественных местах — парках, садах, скверах. Исключения - обращение за медицинской помощью и поход в ближайший магазин. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах по борьбе с распространением COVID-19.

Также работодателям рекомендуется обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников старше 65 лет.

Напомним, в Пермском крае, как и в других регионах страны, растет число заболевших. Вчера было выявлено 139 новых случаев заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 53 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

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В Прикамье пожилым людям запретили прогулки из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения



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