В Прикамье пожилым людям запретили прогулки из-за коронавируса

В Пермском крае введены новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Людям в возрасте от 65 лет и старше запрещаются одиночные прогулки и занятия спортом в общественных местах — парках, садах, скверах. Исключения - обращение за медицинской помощью и поход в ближайший магазин. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах по борьбе с распространением COVID-19.

Также работодателям рекомендуется обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников старше 65 лет.

Напомним, в Пермском крае, как и в других регионах страны, растет число заболевших. Вчера было выявлено 139 новых случаев заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 53 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.