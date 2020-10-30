В Пермском крае для поддержки заболевших COVID-19 в легкой форме заработали колл-центры

В Прикамье заработали дистанционные консультационные центры для больных коронавирусом в легкой форме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Колл-центры работают в больницах Пермского края,​ сосредоточенных на лечении пациентов с коронавирусом или к которым приписаны пациенты с​ COVID-19, находящиеся на домашнем лечении. Врачи регулярно обзванивают инфицированных и уточняют их самочувствие. А техническую и организационную помощь колл-центрам оказывает Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Пермского края.

"Дежурные врачи консультационных центров при больницах ежедневно звонят пациентам с COVID-19 и спрашивают о самочувствии по определенному алгоритму. Они интересуются, принимает ли заболевший лечение, не появились ли побочные действия во время приема препаратов, есть ли улучшения и пр. Если состояние пациента ухудшилось, это фиксируется в записи. В этом случае заболевшему вызывают врача неотложной помощи из поликлиники. При резком ухудшении состояния будет рекомендован вызов скорой помощи", – поясняют специалисты МИАЦ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусную инфекцию в легкой форме переносят около 80% пациентов. Для их выздоровления не требуется госпитализация – с заболеванием можно справиться на домашнем лечении при постоянном контроле со стороны медицинских работников и с обязательным соблюдением режима самоизоляции.

В Пермском крае амбулаторная помощь на дому оказывается пациентам с положительным тестом на COVID-19, у которых отсутствует сильная одышка, нет признаков внебольничной пневмонии или нарастания дыхательной недостаточности, а высокая температура не сопровождается лихорадкой. К признакам легкой формы коронавирусной инфекции относятся: небольшая температура, слабая головная боль, повышенная утомляемость, болезненные ощущения в горле, покашливание, ломота в мышцах, легкие признаки простуды, бледность, озноб. Кроме того, возможно нарушение обоняния и вкуса. Редко насморк.