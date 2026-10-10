Девять жертв в Пенсильвании: полиция расследует стрельбу в жилом доме

В восточной части города Эри (штат Пенсильвания) полицейские обнаружили девять тел в жилом доме - среди погибших двое детей. Телеканал CBS сообщает, что силовики приехали после сигнала о стрельбе. Власти подтвердили: нападавший тоже мертв - его тело нашли на месте, сообщает "Ъ".

Сообщение о стрельбе поступило 9 октября в 17:00 по местному времени (00:00 мск). Очевидцы рассказали: мужчина начал стрелять из пистолета на лужайке возле дома, потом зашел внутрь. Когда полицейские прибыли, они насчитали девять погибших - включая самого стрелка.

Сейчас полиция не называет имена жертв и пока не понимает, что толкнуло мужчину на преступление. Дополнительных сведений по делу нет, расследование идет.