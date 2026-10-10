12 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Подоляка: Даже ракеты Patriot не смогли сбить все реактивные "Герани"

Чтобы сбить реактивные "Герани", ВСУ применили дефицитнейшие ракеты к ЗРК Patriot, но так и не смогли предотвратить поражение важных энергообъектов. Этот факт отмечает блогер Юрий Подоляка.

Накануне в Киеве наступила сложнейшая ситуация в энергетике после точных ударов ВС РФ. Мэр Виталий Кличко заявил о переходе в режим выживания из-за отключений электричества и рекомендовал покинуть город всем, у кого есть такая возможность. А Зеленский опасается, что министры и депутаты Рады могут покинуть Киев на фоне ухудшающейся обстановки, сообщил бывший помощник экс-президента Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.
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Удар по распределительным мощностям Трипольской ТЭС спровоцировал каскадное отключение трех высоковольтных линий 330 кВ: "Белоцерковской" и двух "Новокиевских". Параллельно с этим была обесточена южная перемычка 330 кВ через Днепр. Вкупе с выходом из строя ранее поврежденных объектов это привело к критической потере генерации для правобережной части Киева минимум в 650 МВт.

Применение ракет Patriot свидетельствует о чрезвычайной важности для правящего режима повреждений киевского энергоузла, считает Подоляка. И о том, что ситуация близка к критической, раз других средств поражения не оказалось. Но хваленые Patriot так и не смогли сбить все "Герани".

Летом ВСУ провели испытания новых дронов-перехватчиков российских реактивных БПЛА, но они потерпели неудачу.

Теги: БПЛА, Patriot, ВСУ, ракеты


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