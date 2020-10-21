21 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

Росздравнадзор назвал лекарства, которых не хватает в аптеках Прикамья

В пермских аптеках не хватает умифеновира, гриппферона, коронавира, гидроксихлорахина, левофлоксацина, моксифлоксацина, азитромицина, цетфриаксона, цефотаксима, ванкомицина, линезолида, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на Росздравнадзор.

Дефицит лекарств, по данным ведомства, образовался из-за повышенного спроса.

"Лекарственный препараты, находящиеся на данный момент в дефиците на территории Пермского края, выпускаются производителями и поступают в оборот, а их отсутствие, по мнению территориального органа, связано с ажиотажным спросом", - сообщает ведомство.

При этом в некоторых аптеках края указанные лекарства имеются в достаточном количестве.

Проблему сегодня прокомментировал также глава Пермского края Дмитрий Махонин.

"Лично занимаюсь вопросами поставки в наши аптеки лекарственных препаратов. В ближайшее время мы планируем обсудить проблему с нашими основными аптечными сетями. Рассчитываем, что в самые ближайшие дни нехватку препаратов мы закроем", - заявил губернатор.

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Росздравнадзор назвал лекарства, которых не хватает в аптеках Прикамья

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Теги: лекарства, дефицит, коронавирус



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