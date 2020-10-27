В резервном фонде Пермского края осталось меньше миллиарда на борьбу с COVID-19

В резервном фонде Пермского края осталось 0,8 млрд руб. на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "РБК Пермь".

До весны текущего года резервный фонд насчитывал 0,5 млрд руб. По мере роста новой коронавирусной инфекции сумма в фонде была увеличена до 5 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. были внесены на мероприятия по борьбе с COVID-19.

В настоящий момент 2,4 млрд распределено на мероприятия по борьбе с коронавирусом, еще 1,3 млрд руб. зарезервировано под цели борьбы с инфекцией. Остаток "ковидных" средств составляет 0,8 млрд руб.

Пополнения резервного фонда не планируется. Средства из федерального бюджета в резервный фонд Пермского края не направлялись.

