В Прикамье из-за COVID-19 осужденным запретили свидания с родственниками

С завтрашнего дня в прикамских колониях и СИЗО будет приостановлено проведение свиданий с родственниками подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Цель ограничений - не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Действовать они будут до особого указания.

"Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте и в соцсетях", - говорится в сообщении.

Подобные ограничительные меры в колониях и СИЗО вводились весной этого года.