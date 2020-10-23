В Пермский край из Курска направлена большая партия противовирусных препаратов

В Пермский край из Курска направлена большая партия противовирусных препаратов - более 90 тыс. упаковок "Арбидола" и "Азитромицина" от производителя "Фармстандарт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Получить оперативно крупную партию лекарств стало возможным благодаря личным договоренностям губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с компанией. "Арбидол" 100 мг - 50 тыс. пачек, "Арбидол" 50 мг - 30 тыс. пачек и 10 тыс. упаковок антибиотика "Азитромицин".

Уже на следующей неделе лекарства будут распределены по точкам продажи одной из крупнейшей сети​ аптек в регионе​ "Планета здоровья".

Ранее Росздравнадзор сообщал, что в пермских аптеках не хватает умифеновира, гриппферона, коронавира, гидроксихлорахина, левофлоксацина, моксифлоксацина, азитромицина, цетфриаксона, цефотаксима, ванкомицина, линезолида.

Дефицит лекарств, по данным ведомства, образовался из-за повышенного спроса.