Губернатор Прикамья прокомментировал нехватку лекарств в аптеках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время заседания краевого правительства прокомментировал нехватку препаратов для лечения коронавируса в пермских аптеках, сообщает "Ъ".

По словам главы региона, о проблеме проинформированы федеральные власти. Эта проблема — в плоскости маркировки лекарственных препаратов.

"Лично занимаюсь вопросами поставки в наши аптеки лекарственных препаратов. В ближайшее время мы планируем обсудить проблему с нашими основными аптечными сетями. Рассчитываем, что в самые ближайшие дни нехватку препаратов мы закроем".

Также, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, во время совещания с аптечными сетями региона Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость объединения усилий в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас у жителей повышенный спрос на лекарственные препараты. Поэтому прошу отнестись с пониманием и контролировать уровень цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых", - отметил глава Пермского края.