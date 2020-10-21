21 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
COVID-19 (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Прикамья ввели новые "ковидные" ограничения

В Пермском крае из-за коронавируса введены новые ограничения, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу было предложено усилить контроль за масочным режимом в транспорте, приостановить массовые мероприятия в закрытых помещениях и ограничить работу заведений общепита до 22.00. МФЦ региона с 26 октября перейдут в режим приема посетителей по предварительной записи. Будет ограничена работа театров, музеев, библиотек.

На "удаленку" планируется перевести минимум 30% органов власти и подведомственных учреждений и коммерческих организаций.

Министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов отметил, что некоторые предприятия, несмотря на имеющиеся очаги заражений игнорируют необходимость перевода сотрудников на удаленную работу. Если весной на удаленную работу перешли 15 тыс. сотрудников, то сейчас только 7 тыс., несмотря на то, что заболеваемость выше.

Еще одной темой обсуждения стало обеспечение больных льготными лекарствами. Их могут выдавать жителям старше 65 лет, зараженных COVID-19.Кроме того прорабатывается механизм долечивания пациентов, переносящих заболевание в легкой форме, в санаториях.

Напомним, за сутки в Пермском крае выявлено 132 новых случаев заражения COVID-19.Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 994. На больничном находятся 226 врачей региона.





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Власти Прикамья ввели новые "ковидные" ограничения

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, послабление



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