В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 ноября

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 15 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По-прежнему под запретом работа ночных клубов, детских развлекательных центров, аттракционов, игровых автоматов в ТЦ и проведение массовых мероприятий. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора Прикамья о мерах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним с 27 октября Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Всем россиянам рекомендовано носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Эти изменения также отражены в указе губернатора.

Для снижения уровня заболеваемости в регионе продолжают действовать необходимые правила безопасности — социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах. Напомним, на этой неделе федеральный Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим, носить СИЗы обязательно в местах скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. В указ губернатора также было внесено данное изменение.

За сутки в Пермском крае выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19: 71 человек проходит лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 69 мужчин, 93 женщины и три ребенка (две девочки и мальчик). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 63 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.