Экс-кандидат в губернаторы Прикамья попал в больницу с пневмонией

Несостоявшийся кандидат в губернаторы Пермского края, гендиректор холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин госпитализирован, сообщают "Новости Перми" со ссылкой на самого Репина.

По информации издания, у предпринимателя пневмония, поражение легких - 65%. При этом тест на COVID-19 у него отрицательный.

"Я 20 лет не лежал в больницах, но могу сказать, что медицинская система в Перми работает. Хочу отдать должное сотрудникам здравоохранения, они первоклассно выполняют свою работу", – сообщил он изданию.

Ожидается, что в больнице бизнесмен проведет три недели.

Напомним, предприниматель не сумел пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора края.

Добавим, что ранее коронавирусом переболел ряд чиновников, депутатов краевого заксобрания и Пермской гордумы, а также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.