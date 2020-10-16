СКР Прикамья проводит проверку информации о смерти пермяка, которого не госпитализировали с пневмонией

СКР Пермского края проводит проверку информации о смерти мужчины, которого, якобы, не госпитализировали с пневмонией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что заболевший 69-летний мужчина несколько дней не мог вызвать скорую помощь, пришел к врачу самостоятельно, но не был госпитализирован.

В больницу пермяка направили только спустя две недели и 11 октября мужчина умер в реанимации с двусторонней пневмонией.