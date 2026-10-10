Демократы обвинили Трампа в "сделке с дьяволом"

Договорившись с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках дизеля в США, президент Дональд Трамп "заключил сделку с дьяволом, пытаясь поправить свое все более шаткое политическое положение на фоне ошеломляюще высоких цен на дизель". Об этом заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

На выборах в конгресс 3 ноября демократы имеют хорошие шансы вернуть себе контроль над сенатом. И Шумер атакует Трампа, обвиняя в высоких ценах на топливо из-за войны с Ираном.

Как пишут все американские СМИ, Трамп всячески пытается снизить высокие цены на топливо, являющиеся причиной недовольства большинства американцев. Но, по мнению аналитиков энергетического рынка, это едва ли поможет вернуть цены на довоеннный уровень.

Американист Малек Дудаков пишет, что сделка Трампа с Путиным вызвала у демократов настоящий шок. Они обвинили Трампа в сдаче Украины ради попыток удержаться на выборах. Ведь произошел важный прецедент, причем второй за этот год, - приостановка действия санкций в отношении России. Он согласен с тем, что цены существенно не снизятся, но это позволит Трампу переложить ответственность за энергокризис на всех своих оппонентов. Если демократы продолжат нападать на Трампа, то тем самым покажут, что поддержка Украины для них, вопреки мнению большинства американцев, важнее, чем цены на топливо. Впрочем, спасти положение на выборах это вряд ли поможет, заключает политолог.

