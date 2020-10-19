19 Октября 2020
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Вахтовики, тестирование на коронавирус, Славнефть-Мегионнефтегаз (2020) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В Прикамье в два раза вырастет скорость обработки тестов на COVID-19

В Пермском крае в два раза вырастет скорость обработки тестов на COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на COVID-19. Сейчас они проходят подготовку к работе с автоматизированной системой пробоподготовки, которая поступит, ориентировочно, к концу октября.

Это позволит автоматизировать процесс заготовки проб для проведения анализа на поступивших установках, ускорить процесс и качество тестирования. Сейчас пробоподготовкой занимаются вручную лаборанты.

В итоге вместо 420 анализов в сутки в лаборатории смогут делать около 960.

В общей сложности в регионе проведено 690 976 исследований на коронавирус, в том числе более 349 687 тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 617 953 жителей региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.

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В Прикамье в два раза вырастет скорость обработки тестов на COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, рост, covid-19, тесты



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