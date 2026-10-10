Турция запрещает соцсети детям до 15 лет

Турция с 1 ноября запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Правило закрепили в официальном издании Resmi Gazete, об этом написали "Известия" со ссылкой на Politico.

Администрации соцсетей обязаны сами внедрить проверку возраста. Подтверждать возраст будут через специальный государственный токен - так площадки поймут, что пользователь старше 15 лет.

Владельцы уже существующих аккаунтов должны пройти проверку до 31 марта 2027 года. Все профили детей, которым нет 15 лет, отключат.

Для подростков 15–17 лет соцсети обязаны добавить инструменты родительского контроля. Родители смогут ставить лимиты по времени и управлять настройками аккаунта.

Все больше стран усиливают контроль за тем, как дети пользуются интернетом. Власти хотят защитить подростков от вредного контента, травли в сети и чрезмерного увлечения соцсетями. Турция идет в этом же направлении, а первой страной, которая ввела жесткий запрет на соцсети для подростков, стала Австралия.

В Европе тоже могут ограничить доступ детей к соцсетям: по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, детям до 15 лет разрешат заводить аккаунты только под контролем взрослых и не больше чем на час в день.