В Чайковском сломался единственный компьютерный томограф

В Чайковском из-за повышенной нагрузки в период пандемии коронавируса вышел из строя единственный компьютерный томограф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской больницы, произошло аварийное отключение системы охлаждения аппарата.

Сервисная служба проводит удаленную диагностику неполадок. В случае необходимости в больницу направят инженера. При этом в больнице отмечают, что диагностический процесс прерван не будет.

"В соответствии с рекомендациями 8.1 по диагностике COVID-19, все лучевые методы обследования будут осуществляться на цифровых рентгеновских аппаратах. О возобновлении работы компьютерного томографа будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ЦГБ.

Всего сейчас в Пермском крае для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус задействовано 15 компьютерных томографов: семь — в Перми, восемь — в территориях региона. Как сообщил ранее в своем Instagram губернатор Дмитрий Махонин, для края попросили три аппарата компьютерной томографии и 30 машин "скорой помощи".