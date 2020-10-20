20 Октября 2020
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врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Чайковском сломался единственный компьютерный томограф

В Чайковском из-за повышенной нагрузки в период пандемии коронавируса вышел из строя единственный компьютерный томограф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской больницы, произошло аварийное отключение системы охлаждения аппарата.

Сервисная служба проводит удаленную диагностику неполадок. В случае необходимости в больницу направят инженера. При этом в больнице отмечают, что диагностический процесс прерван не будет.

"В соответствии с рекомендациями 8.1 по диагностике COVID-19, все лучевые методы обследования будут осуществляться на цифровых рентгеновских аппаратах. О возобновлении работы компьютерного томографа будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ЦГБ.

Всего сейчас в Пермском крае для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус задействовано 15 компьютерных томографов: семь — в Перми, восемь — в территориях региона. Как сообщил ранее в своем Instagram губернатор Дмитрий Махонин, для края попросили три аппарата компьютерной томографии и 30 машин "скорой помощи".

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В Чайковском сломался единственный компьютерный томограф

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Теги: поломка, компьютерный томограф, коронавирус



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