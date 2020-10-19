Власти Пермского края попросили у Федерации помощи в борьбе с коронавирусом

Власти Пермского края попросили у Федерации помощи в борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил в Instagram губернатор Дмитрий Махонин, для края попросили три аппарата компьютерной томографии и 30 машин "скорой помощи".

Также глава региона сообщил о мерах, которые принимают власти в связи с резким ростом числа заболевших. В частности, с завтрашнего дня на базе городской больницы №2 им. Граля будет развернуто 350 дополнительных коек. В корпусе будет работать аппарат КТ и два рентгена для постановки диагноза.

Под лечение ковидных пациентов перепрофилирован семиэтажный корпус Клинической больницы Свердловского района. 167 новых коек, круглосуточный работающий аппарат компьютерной томографии. Всего для КТ-диагностики будут работать семь аппаратов в Перми и еще восемь в других территориях края.

Также власти региона закупили 201 новый аппарат ИВЛ. К концу месяца в медучреждениях края будут работать 706 ИВЛ. К работе будут привлекать студентов-медиков.

