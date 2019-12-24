Работники ЗиДа проведут пикеты в Москве против "заказного банкротства" предприятия

Работники Машиностроительного завода имени Дзержинского намерены провести пикеты в защиту уникального оборонного предприятия в столице, передает корреспондент Накануне.RU.

Акции запланированы на четверг и на пятницу. В четверг пикеты состоятся рядом с генеральной прокуратурой, в пятницу - у приемной президента РФ. В мероприятиях будут участвовать представители трудового коллектива.

"ЗиД производит продукцию, абсолютно необходимую для работы всего военного флота РФ (включая подводные атомоходы). Российских аналогов нет. Как такое предприятие может стать банкротом? Поиск ответа на данный вопрос, с точки зрения работников ЗиДа, должен озадачить и верховного главнокомандующего (президента), и следственные органы", - заявляют организаторы. Они выразили мнение, что банкротство завода является заказным.

Напомним, в интервью Накануне.RU схожее предположение высказал военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин.

Ранее конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г. В октябре сотрудники завода подавали заявку на массовый митинг, но в последний момент отказались от проведения, получив обещания властей решить их проблемы на уровне Минпромторга РФ. Не добившись решения, люди все же вышли на улицу: митинг состоялся 15 декабря. 24 декабря стало известно, что завод все еще не добился разблокировки счетов и не может закупить комплектующие для выполнения ГОЗ.