Арбитраж Прикамья взыскал ущерб, нанесенный ЗиДу, с бывшего директора завода

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиД) Льва Шляпина о признании недействительной сделки между ЗиД и компанией "Инвест-Строй", сообщает "Ъ".

По их условиям, общество арендовало у завода производственное оборудование. Также суд применил последствия недействительности сделок в виде взыскания с общества 8,755 млн руб.

Эта сумма солидарно будет взыскана с экс-директора "Инвест — Строй" Ирины Сентябовой, ее супруга, бывшего замдиректора ЗиД Александра Сентябова и бывшего исполнительного директора ЗиД Егора Заворохина.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г. По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов. В марте 2021 года губернатор Дмитрий Махонин поставил перед муниципалитетами задачу формировать земельные участки для жилищного строительства, в число "перспективных локаций" вошла и площадка Завода им. Дзержинского.