26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Заключен договор купли-продажи оборонного ЗиДа

Российская Федерация отказалась от права преимущественного выкупа Машиностроительного завода имени Дзержинского. Заключен договор купли-продажи предприятия с научно-производственным объединением "Курганприбор", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующую информацию на Федресурсе опубликовал конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин.

Напомним, ранее "Курганприбор" стал единственным участником торгов. Завод будет продан за 725 млн руб. Отметим, что это уже вторая попытка заключения договора. Первым покупателем завода был "Спецпректстрой". Но сделка была расторгнута по причине того, что Минпромторг отозвал у предприятия лицензию на работу с секретными сведениями и производство боеприпасов.

Отметим, что значительная часть изделий, выпускавшихся на обанкротившихся предприятиях, в настоящее время продолжает изготовляться в "Курганприбор".

Пермский ЗиД с 2005 года находится в процедуре банкротства, основным кредитором является Федеральная налоговая служба.

Теги: ЗиД, купля-продажа, договор, Курганприбор


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