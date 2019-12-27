Работники "ЗиДа" обратились в Генпрокуратуру с требованием наказать виновных в "заказном банкротстве" завода

Работники Машиностроительного завода имени Дзержинского проводят в Москве одиночные пикеты в защиту уникального оборонного предприятия в столице, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне пикеты прошли у здания Генпрокуратуры, сегодня работники будут пикетировать приемную президента РФ.

"Мероприятие вчера прошло спокойно, мы передали в Генпрокуратуру все документы, в том числе заявление в адрес Юрия Чайки с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с ситуацией, происходящей на ЗиДе", - пояснили организаторы пикета.

Они полагают, что банкротство завода было преднамеренным. Участие в акции принял Владимир Сысоев - работающий пенсионер, проработавший на ЗиДе всю жизнь. Он также являлся одним из организаторов митинга, который прошел в Перми 15 декабря. Заявление в Генпрокуратуру было составлено от его имени. Копия заявления имеется в распоряжении Накануне.RU.

"Прошу Вас срочно принять меры прокурорского реагирования в связи с ситуацией, происходящей в Перми на Федеральном государственном унитарном предприятии "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского". Я отработал на этом заводе 64 года и не могу спокойно смотреть, как его сегодня уничтожают. ЗиД является стратегическим предприятием, выпускающим уникальную продукцию для армии и флота, российских аналогов которой не существует. В его уничтожении усматриваются признаки государственной измены", - говорится в тексте документа.

Также организаторы пикетов приложили к заявлению письмо от 27.06.2015 № 1/5087 "О задержании преступной группы в сфере оборонно-промышленного комплекса", направленное министром МВД России Владимиром Колокольцевым на имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

В письме сообщается о том, что МВД задокументированы факты хищений организованной группой имущественного комплекса завода. Сумма ущерба составляет более 1 млрд руб. В организованную группу, согласно документу, входят должностные лица органов исполнительной и законодательной власти края, руководители предприятий и лидеры уголовной среды, покровительство которым оказывали сотрудники правоохранительных органов края.

Также в письме говорится, что организованная группа была причастна к хищениям на других крупных предприятиях.

Накануне.RU направило запрос в МВД России с просьбой прокомментировать содержание письма. Однако, по всей видимости, речь идет об уголовном деле о выводе активов машиностроительного завода им. Дзержинского, возбужденном в отношении известных пермских бизнесменов - Владислава Шинкевича, бывшего исполнительного директора предприятия Дениса Бронникова.

Ранее сообщалось, что в середине 2000-х годов завод взял ряд кредитов, выплаты по которым легли на предприятие непосильным бременем. Завод вступил в процедуру банкротства, было назначено внешнее управление. Фактически же предприятием на основании генеральной доверенности руководил Денис Бронников. В этот же период долги завода перекупили структуры, близкие к Денису Бронникову, Владиславу Шинкевичу, а также структуры, якобы близкие руководителю фракции "Единая Россия" в заксобрании Пермского края Юрию Борисовцу. Совокупные требования по долгам составили около полумиллиарда рублей. В 2010 г. Счетная палата РФ после анализа ситуации на заводе пришла к выводу, что банкротство было преднамеренным.

Также в уголовном деле фигурируют бывший конкурсный управляющий Евгений Лысов и экс-председатель совета директоров Артур Васильев. Все четверо обвиняются в присвоении и растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 ч. 3 УК РФ).

В настоящий момент дело рассматривается в Дзержинском районном суде Перми. Борисовец в качестве подозреваемого по делу не проходит.

Получить комментарий от парламентария не удалось - его помощник сообщил, что депутат будет доступен для разговора уже только после новогодних праздников.

"Деятельность преступной группы до сих пор не пресечена. В частности, одна из ключевых фигур, указанных в письме, – депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец может продолжать негативно влиять на процессы, происходящие на банкротящихся оборонных предприятиях Перми. Есть основания предполагать, что в случае уголовного преследования он может скрыться в Израиле. До прихода этих управленцев ЗиД выпускал также гражданскую продукцию двойного назначения: бензомотоинструмент, востребованный инженерными войсками. Его производство полностью уничтожено. Заводы-дублеры по взрывателям тоже уничтожены. Участники преступной группы распродали имущество ЗиДа через подконтрольные фирмы, средства от продажи не поступили на завод", - говорится в заявлении пермяков на имя Чайки.

Владимир Сысоев утверждает, что новых рабочих мест в Перми не создается, и что с ликвидацией обанкротившихся оборонных предприятий на улицу, без перспектив трудоустройства будут выброшены сотни людей. Потому рабочие ЗиДа 15 декабря провели митинг по спасению оборонно-промышленного комплекса, итогом которого стала резолюция с требованием сохранить завод имени Дзержинского и другие оборонные предприятия Перми, от министра обороны Сергея Шойгу организаторы митинга потребовали принять срочные меры по спасению оборонно-промышленного комплекса Пермского края.

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

Добавим также, что вчера стало известно, что счета завода были разблокированы. Ситуацию на предприятии обсудили на заседании в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов. Сейчас завод может работать в нормальном режиме и закупать комплектующие для оборудования.