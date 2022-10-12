Торги по продаже имущества Машиностроительного завода имени Дзержинского не состоялись

Торги по продаже имущественного комплекса Машиностроительного завода имени Дзержинского не состоялись. Информация об этом опубликована на федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

Торги долны были состояться сегодня. Однако не поступило ни одной заявки.

Напомним, активы завода реализуются единым лотом, начальная цена которого составляет 4,024 млрд руб. Обязательное условие продажи — сохранение покупателем целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника. Так как ЗиД является стратегическим предприятием, РФ имеет право преимущественного приобретения завода.

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства.