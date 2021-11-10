Конкурсный управляющий ЗиДа пытается взыскать с экс-руководства предприятия более 47 миллионов рублей

Конкурсный управляющий машзавода им. Ф.Э. Дзержинского (ЗиД) Лев Шляпин подал заявление о взыскании с бывшего конкурсного управляющего заводом Александра Еремина и экс-директора ЗиДа Александра Иванова солидарно убыток в пользу предприятия в размере более 47,2 млн руб.

Информация об этом размещена на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г. По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов. В марте 2021 года губернатор Дмитрий Махонин поставил перед муниципалитетами задачу формировать земельные участки для жилищного строительства, в число "перспективных локаций" вошла и площадка Завода им. Дзержинского.