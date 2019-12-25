Счета завода имени Дзержинского разблокированы: ЗиД может работать в нормальном режиме

Счета "Машиностроительного завода имени Дзержинского" разблокированы, об этом сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Эту информацию подтвердил исполнительный директор ЗиД Павел Панков. По его словам, сейчас завод может работать в нормальном режиме и закупать комплектующие для оборудования. Ситуацию на предприятии обсудили в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов.

Отметим также, что вчера издание со ссылкой на свои источники сообщало, что счета завода в "Сбербанке" до сих пор заблокированы.

В пресс-службе "Сбербанка" корреспонденту Накануне.RU сообщили, что "информация о парализации деятельности предприятия по вине банка не соответствуют действительности".

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г. В октябре сотрудники завода подавали заявку на массовый митинг, но в последний момент отказались от проведения, получив обещания властей решить их проблемы на уровне Минпромторга РФ. Не добившись решения, люди все же вышли на улицу: митинг состоялся 15 декабря. На этой неделе рабочие намерены провести пикеты в Москве против "заказного банкротства предприятия".