В Перми кредиторы завода имени Дзержинского соберутся вместе, чтобы запустить продажу имущества предприятия

Назначена дата собрания кредиторов пермского Машиностроительного завода имени Дзержинского, который закрывается весной 2020 г. На встрече будет определен порядок продажи имущества предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

28 ноября состоится собрание кредиторов, где предполагается утверждение положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества завода, а также его начальную цену, сообщает "Ъ-Прикамье". Рыночная цена имущества предприятия – 2,8 млрд руб. В нее вошли предприятие как имущественный комплекс, имущество промплощадки №5, подстанция "Машиностроитель", спортзал на улице Карпинского 100, площадью 300 "квадратов", газопровод длиной 1,4 км, а также стела и мемориал погибшим воинам возле ДК Молодежи. В состав основной площадки вошло 64 здания, 81 сооружение, а также 11 арендованных участков.