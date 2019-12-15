В Перми противники закрытия завода имени Дзержинского вышли на митинг

В Перми 15 декабря прошел митинг - люди выступили против закрытия завода имени Дзержинского.

Акция прошла в Саду камней, на мероприятие было заявлено 600 человек.

Ранее конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом.

Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты - такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 года.

В октябре этого года сотрудники завода подавали заявку на массовый митинг, но в последний момент отказались от проведения, получив обещания властей решить их проблемы на уровне Минпромторга РФ.