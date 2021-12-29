В Прикамье ЗиД продолжит сотрудничество с кировским оборонным предприятием

"Машиностроительный завод им. Дзержинского" (ЗиД) продолжит сотрудничество с кировским производителем зенитных ракет "Авитек", сообщает "Ъ" со ссылкой на конкурсного управляющего ЗиДа Льва Шляпина.

Предприятия заключат контракты на следующий год. Речь идет о договорах на поставку комплектующих ракет для ЗРК "Тор".

Ранее сообщалось, что "Авитек" отозвал предложение о заключении контрактов с заводом Дзержинского на 2022 год, поскольку на предприятии самостоятельно освоили изготовление специзделий, которые раньше поставлял ЗиД.

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства. Ранее контракты с "Авитеком" гарантировали до 75% загрузки предприятия. Их сумма составляла около 1,1 млрд руб.