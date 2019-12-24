В "Сбербанке" прокомментировали ситуацию со счетами ЗиД

В "Сбербанке" прокомментировали информацию о том, что счета ЗиД до сих пор заблокированы, передает корреспондент Накануне.RU.

"В своей деятельности "Сберанк" неукоснительно руководствуется требованиями действующего законодательства и не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Банком осуществляется исполнение платежных поручений клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленной очередностью. Информация о парализации деятельности предприятия по вине банка не соответствуют действительности", - заявили в пресс-центре Волго-Вятского банка "Сбербанка" России.

О том, что счета завода до сих пор заблокированы ранее сообщал "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ЗиД об изменении очередности платежей. Этого решения предприятие добивалось с целью разблокировки средств, необходимых для выполнения гособоронзаказа. Однако, по информации издания, счета предприятия в Сбербанке заблокированы до сих пор. Эту информацию подтвердил исполнительный директор ЗиД Павел Панков. Пока счета заблокированы предприятие не может купить комплектующие для ГОЗ.

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г. В октябре сотрудники завода подавали заявку на массовый митинг, но в последний момент отказались от проведения, получив обещания властей решить их проблемы на уровне Минпромторга РФ. Не добившись решения, люди все же вышли на улицу: митинг состоялся 15 декабря. На этой неделе рабочие намерены провести пикеты в Москве против "заказного банкротства предприятия".