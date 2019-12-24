ЗиД не может добиться разблокировки счетов для выполнения ГОЗ

Счета машиностроительного завода имени Дзержинского в "Сбербанке" заблокированы до сих пор, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Ранее арбитражный суд Прикамья удовлетворил заявление конкурсного управляющего Александра Еремина об изменении очередности платежей - предприятие добивалось этого, чтобы получить возможность выполнять ГОЗ.

По словам исполнительного директора ЗиДа Павла Панкова, выставлены платежки примерно на 10,6 млн руб. но пока решение исполняется, ни за тепло, ни за комплектующие завод заплатить не может. По ряду контрактов пришли авансы на следующий год, из-за того, что задерживается приобретение комплектующих сдвигается срок их исполнения.

Напомним, именно решение об изменении очередности платежей руководство завода связывало с получением ГОЗ на 2020 г.

Накануне.RU направил запрос в Сбербанк с просьбой прокомментировать информацию.

Ранее конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г. В октябре сотрудники завода подавали заявку на массовый митинг, но в последний момент отказались от проведения, получив обещания властей решить их проблемы на уровне Минпромторга РФ. Не добившись решения, люди все же вышли на улицу: митинг состоялся 15 декабря.