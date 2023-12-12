У государства еще есть шанс выкупить оборонный ЗиД

Конкурсный управляющий обанкротившегося Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) Лев Шляпин направил государству предложение о выкупе имущества завода, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Шляпина.

Согласно законодательству, договор купли-продажи может быть заключен, если РФ откажется от права преимущественного выкупа стратегического предприятия. Лев Шляпин сообщил, что в течение месяца будет ожидать решения Российской Федерации, в случае отказа договор будет заключен с победителем торгов.

Как сообщало Накануне.RU, имущественный комплекс оборонного завода имени Дзержинского покупает предприятие из Кургана "Курганприбор". Цена стратегического предприятия, имущественная база которого оценивается в 4 млрд, все те же "смешные" 725 млн руб.

Значительная часть изделий, выпускавшихся на обанкротившихся предприятиях, в настоящее время продолжает изготовляться в "Курганприбор".

Напомним, пермский ЗиД с 2005 года находится в процедуре банкротства, основным кредитором является Федеральная налоговая служба.