ЗиД снова выставлен на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося "Машиностроительного завода им. Дзержинского" Лев Шляпин возобновил торги по продаже имущественного комплекса предприятия. Информация о торгах опубликована на Федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная стоимость актива составляет 724,357 млн руб.

Торги будут проводиться с 27 ноября по 25 декабря. Стоимость лота будет снижаться на 5% каждые семь суток от первоначальной цены, установленной на публичных торгах (3,621 млрд руб.). Минимальная цена, по которой может быть продан завод, составляет 181,09 млн руб.

Напомним, оборонное предприятие с 2005 года находится в процедуре банкротства, основным кредитором является Федеральная налоговая служба.

Предприятие было выставлено на торги, покупателем выступила фирма "Спецпроектстрой". При проверке оказалось, что покупатель является фиктивным. Минпромторг отозвал у него лицензию на производство боеприпасов. Руководство ЗиД расторгло сделку, завод снова был выставлен на торги. Его имущественная база оценивается в 4 млрд руб.

В дело вмешалась Генпрокуратура, она подала иск в суд, предлагает признать сделку о продаже "Спецпроектстрою" ничтожной, а ЗиД передать в пользу государства, предварительно простив ему долги. В суде ФНС заявила, что не против такого исхода дела. Однако вчера прокуратура отказалась от идеи передать предприятие государству и сократила требования до признания сделки ничтожной.

По данным "Ъ-Прикамье" это связано с тем, что заводом Дзержинского заинтересовался холдинг "Технодинамика". Эта структура, входящая в контур "Ростеха", уже управляет в Перми ФКП "Пермский пороховой завод", АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" и Соликамским заводом "Урал". Холдинг привлекался также для антикризисного управления ПАО "Мотовилихинские заводы".